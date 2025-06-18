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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
107
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РФ знову вдарила по Сумах з артилерії: що відомо

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру у Сумах з РСЗВ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ілюстративний колаж

Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

Російські окупанти обстріляли околиці міста Суми з РСЗВ дальньої дії.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумській громаді після 21:00. Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією, — це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади», — повідомив він.

За інформацією ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.

«Вибухи у Сумах після 21 години — це прильоти РСЗВ по околицях міста зі сторони Піщаного», — додали у місцевому виданні «Кордон. Медіа».

Нагадаємо, 3 червня російська армія вдарила по Сумах з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами.

ТСН. ua зібрав усе, що відомо про ту криваву атаку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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