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- Війна
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РФ знову вдарила по Сумах з артилерії: що відомо
Російські війська атакували цивільну інфраструктуру у Сумах з РСЗВ.
Російські окупанти обстріляли околиці міста Суми з РСЗВ дальньої дії.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумській громаді після 21:00. Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією, — це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади», — повідомив він.
За інформацією ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.
«Вибухи у Сумах після 21 години — це прильоти РСЗВ по околицях міста зі сторони Піщаного», — додали у місцевому виданні «Кордон. Медіа».
Нагадаємо, 3 червня російська армія вдарила по Сумах з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами.
ТСН. ua зібрав усе, що відомо про ту криваву атаку.