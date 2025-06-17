ЗСУ на фронті

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На окремих напрямках Донецької області ситуація для українських військових критична. Російські війська накопичують резерви для потенційного прориву до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю та спроби захоплення Костянтинівської агломерації.

Про це для Radio NV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, основна мета РФ — вийти до великих міст на Донеччині, зокрема до Костянтинівки. У цьому районі очікуються запеклі бої за кожен населений пункт.

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«Там дуже багато населених пунктів, за які наша армія тримається. Російські мотоштурми працюють краще на відкритій місцевості — а от у районі Костянтинівки вони мають значно менше простору для маневру», — зазначив Жирохов.

Водночас експерт також прокоментував ситуацію на Сумщині. За його словами, ворог не планує захоплювати обласний центр, але має тактичні завдання: перерізати дорогу Юнаківка-Суджа, що важлива для логістики, та наблизитися до Сум на дистанцію, з якої можна вести обстріли з РСЗВ.

«Просування навіть на 5–10 км уже дозволяє їм дістати місто. Тому ситуація лишається загрозливою», — підсумував експерт.

Нагадаємо, на окремих ділянках Сумського напрямку українським захисникам вдалося зупинити наступальні дії російських військ.

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Проте ситуація на фронті залишається напруженою, особливо поблизу Юнаківського напрямку, де ворог продовжує здійснювати тиск і має певне тактичне просування.