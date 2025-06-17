Россияне готовят прорыв в Донецкой области и усиленный террор Сум — эксперт

ВСУ на фронте

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В отдельных направлениях Донецкой области ситуация для украинских военных критическая. Российские войска накапливают резервы для потенциального прорыва к административной границе с Днепропетровской областью и попытки захвата Константиновской агломерации.

Об этом для Radio NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, основная цель РФ — выйти в большие города в Донецкой области, в частности в Константиновку. В этом районе ожидаются упорные бои за каждый населенный пункт.

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Там очень много населенных пунктов, за которые наша армия держится. Российские мотоштурмы работают лучше на открытой местности — а вот в районе Константиновки они значительно меньше пространства для маневра», — отметил Жирохов.

В то же время эксперт также прокомментировал ситуацию в Сумской области. По его словам, враг не планирует захватывать областной центр, но имеет тактические задачи: перерезать дорогу Юнаковка-Суджа, которая важна для логистики, и приблизиться к Сумам на дистанцию, с которой можно вести обстрелы с РСЗО.

«Продвижение даже на 5–10 км уже позволяет им получить город. Поэтому ситуация остается угрожающей», — подытожил эксперт.

Напомним, на отдельных участках Сумского направления украинским защитникам удалось приостановить наступательные действия российских войск.

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Тем не менее, ситуация на фронте остается напряженной, особенно вблизи Юнаковского направления, где враг продолжает оказывать давление и имеет определенное тактическое продвижение.