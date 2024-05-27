Особлива енергетика: чим відрізняються блакитноокі люди — цікаві факти

Здавна блакитні очі вважалися символом краси в різних народів. І це зовсім не дивно, адже вони володіють особливою енергетикою.

Часто можна почути фразу про те, що очі є дзеркалом нашої душі. З блакитноокими людьми це твердження набуває буквального значення. Завдяки світлій райдужній оболонці оточуючим набагато простіше сприймати емоційний стан таких людей. Вони вважаються більш відкритими, ніж кароокі чи зеленоокі.

Астрологи кажуть, що блакитноокі люди тісно пов'язані з повітряною стихією. Вони мають динамічну та досить потужну енергетику, з якою часом дуже важко впоратися. Це може призводити до виникнення конфліктів. Блакитноокі люди схильні до випадкових зв'язків, тимчасових романів, адже мають мінливу натуру.

Наукове дослідження виявило, що існує цікава закономірність між уподобаннями партнерів та кольором очей. Жінкам та чоловікам, які були учасниками опитування, показували фотографії осіб протилежної статі з різною зовнішністю та просили вибрати ту людину, яку вони вважають найпривабливішою. За результатами, чоловіки з блакитним кольором очей вважали, що жінки з очима такого ж відтінку для них більш привабливі.

Хоча з першого погляду може здатися, що блакитноокі люди дещо холодні та відсторонені, але насправді вони несуть у собі почуття глибокого романтизму. Цей відтінок очей вказує на мрійливу натуру, що була сформована під впливом дитячих пригодницьких книжок. Вони зберігають чудову уяву та чарівні фантазії протягом усього свого життя.

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