РФ снова ударила по Суммах из артиллерии: что известно

Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

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Российские оккупанты обстреляли окрестности города Сумы из РСЗО дальнего действия.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00. Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации, — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады», — сообщил он.

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По информации ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Взрывы в Сумах после 21 часа — это прилеты РСЗО по окрестностям города со стороны Песчаного», — добавили в местном издании «Кордон. Медиа».

Напомним, 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами.

ТСН. ua собрал все, что известно о той кровавой атаке.

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