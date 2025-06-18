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РФ снова ударила по Суммах из артиллерии: что известно
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах с РСЗО.
Российские оккупанты обстреляли окрестности города Сумы из РСЗО дальнего действия.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00. Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации, — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады», — сообщил он.
По информации ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.
«Взрывы в Сумах после 21 часа — это прилеты РСЗО по окрестностям города со стороны Песчаного», — добавили в местном издании «Кордон. Медиа».
Напомним, 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами.
ТСН. ua собрал все, что известно о той кровавой атаке.