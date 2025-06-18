ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

РФ снова ударила по Суммах из артиллерии: что известно

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах с РСЗО.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Иллюстративный коллаж

Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

Российские оккупанты обстреляли окрестности города Сумы из РСЗО дальнего действия.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00. Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации, — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады», — сообщил он.

По информации ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Взрывы в Сумах после 21 часа — это прилеты РСЗО по окрестностям города со стороны Песчаного», — добавили в местном издании «Кордон. Медиа».

Напомним, 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами.

ТСН. ua собрал все, что известно о той кровавой атаке.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie