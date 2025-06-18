У бабочек обнаружили необычайные способности к астрономии

Звездное небо / © Pexels

Реклама

Австралийские гигантские бабочки богонг во время миграции могут ориентироваться по звездам. Ранее считалось, что такими способностями обладают только люди и некоторые птицы.

Об этом говорится в исследовании ученых из Лундского университета (Швеция), опубликованном в журнале Nature.

Бонгогнская бабочка (Agrotis infusa) из семейства совок известна своими миграциями в Австралийские Альпы дважды в год.

Реклама

Весной молодые особи гигантскими стаями пролетают примерно тысячу километров, чтобы достичь горного массива с пещерами на юго-востоке Австралии. Осенью же они проходят обратный путь к месту рождения, чтобы размножиться и умереть. Каждая бабочка бывает в пещерах только раз в жизни, то есть прокладывает путь туда, где никогда не была.

Животные используют различные природные ориентиры, позволяющие не сбиться с курса, они давно известны науке — направление ветра, океанские волны, солнце, магнитное поле Земли. Но, как оказалось, бабочки ориентируются по звездам.

Ученые провели эксперимент во время осенней миграции бабочек, поместив их в «симулятор полета», отслеживая направление их движения. Выяснилось, что под открытым небом бабочки пытались лететь строго на север, как это происходит в естественных условиях.

Чтобы определить, ориентируются ли они по звездам, бабочек поместили в своеобразный «планетарий» — закрытый объем, на потолок которого проецировалось «звездное небо». Оказалось, что при естественном расположении звезд бабочки ориентировались на север, а при повороте «звездного неба» на 180 градусов летели в обратном направлении.

Реклама

Если звезды проецировались на «небо» случайным образом, бабочки переставали двигаться в каком-то определенном направлении. Оба эксперимента — под открытым небом и в «планетарии» проводились внутри катушек Гельмгольца, которые позволили обнулить магнитное поле Земли.

Известно, что только люди и птицы способны использовать для навигации отдельные звезды и созвездия, напоминают ученые.

«Остается непонятным, как самые яркие звезды могут быть заметны маленькими сложными глазами бабочки. Но Млечный путь, который в некоторых частях южного неба становится самой яркой полосой на небе, скорее всего виден бабочкам богонг, о чем говорят наши физиологические опыты», — говорится в опубликованной работе.

Напомним, ранее ученые из Университета Майами нашли 230 совершенно новых гигантских вирусов в морской воде

Реклама