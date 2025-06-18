У метеликів виявили надзвичайні здібності до астрономії

Зоряне небо / © Pexels

Реклама

Австралійські гігантські метелики богонг під час міграції можуть орієнтуватися за зірками. Раніше вважалося, що такими здібностями володіють лише люди і деякі птахи.

Про це йдеться в дослідженні науковців з Лундського університету (Швеція), опублікованому в журналі Nature.

Бонгогнський метелик (Agrotis infusa) із сімейства совок відомий своїми міграціями до Австралійських Альп двічі на рік.

Реклама

Навесні молоді особини велетенськими зграями пролітають приблизно тисячу кілометрів, щоб досягти гірського масиву з печерами на південному сході Австралії. Восени ж вони проходять зворотний шлях до місця народження, щоб розмножитися і померти. Кожен метелик буває в печерах лише раз у житті, тобто прокладає шлях туди, де ніколи не був.

Тварини використовують різні природні орієнтири, що дозволяють не збитися з курсу, вони давно відомі науці — напрям вітру, океанські хвилі, сонце, магнітне полі Землі. Але, як виявилося, метелики орієнтуються за зірками.

Науковці провели експеримент під час осінньої міграції метеликів, помістивши їх у «симулятор польоту», відстежуючи напрямок їхнього руху. З’ясувалося, що просто неба метелики намагалися летіти строго на північ, як це відбувається в природних умовах.

Щоб визначити, чи орієнтуються вони за зірками, метеликів помістили у своєрідний «планетарій» — закритий об’єм, на стелю якого проектувалося «зоряне небо». Виявилося, що за природного розташуванні зірок метелики орієнтувалися північ, а під час повороту «зоряного неба» на 180 градусів летіли у зворотному напрямку.

Реклама

Якщо зірки проєктувалися на «небо» випадковим чином, метелики переставали рухатися в якомусь певному напрямку. Обидва експерименти — просто неба і в «планетарії» проводилися всередині котушок Гельмгольца, які дозволили обнулити магнітне поле Землі.

Відомо, що лише люди та птахи здатні використовувати для навігації окремі зірки та сузір’я, нагадують вчені.

«Залишається незрозумілим, як найяскравіші зірки можуть бути помітні маленькими складними очима метелика. Але Чумацький шлях, який у деяких частинах південного неба стає найяскравішою смугою на небі, швидше за все видно метеликам богонг, про що говорять наші фізіологічні досліди», — йдеться в опублікованій роботі.

Нагадаємо, раніше науковці з Університету Маямі знайшли 230 абсолютно нових гігантських вірусів у морській воді.

Реклама