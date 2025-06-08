В Сумах 13-летняя девочка сама выбралась из-под завалов и спасла папу: видео

Арина Журба с родителями / © скриншот с видео

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Во время российского удара по многоэтажке в Сумах 30 января этого года под завалами дома оказалась целая семья 13-летней Арины Журбы. Сама девочка смогла не только выбраться наружу, но и откопать из-под груды кирпичей и обломков строительных конструкций своего отца и старшего брата.

Отцу Арина смогла помочь выбраться, а ее брата Дениса вытащили уже спасатели: девочка не смогла поднять бетонную плиту, которой придавило парня, через несколько дней он умер в больнице. История мужественной девочки, которая стала лауреаткой благотворительной акции «Дети-герои», рассказали в Министерстве внутренних дел в Telegram.

В тот день, 30 января, когда российский дрон влетел в многоэтажку в Сумах, убив 11 и ранив 14 человек, 13-летняя Арина была дома с папой и старшим братом. Оба, как вспоминает девочка, именно дремали: папа в спальне, а брат Денис на диване в гостиной. Сама же Арина не спала — и раньше услышала звук двигателя «Шахеда». Однако не успела ничего поделать, пишет OBOZ.

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Когда девочка пришла в себя, в воздухе в изуродованной квартире (дрон влетел в дом на уровне 6 этажа, где и жила семья) стояла густая пыль. Выбравшись из-под упавшего на него кирпича, Арина побежала в спальню к отцу. Она звала папу, но не получала ответа. Тогда, определив место, где, по ее мнению, когда-то стояла кровать, Арина начала отбрасывать строительный мусор.

Отца девочка нашла. Едва придя в себя и еще не до конца освободившись из-под завалов, муж попросил дочь помочь брату.

Под грудами кирпича и пыли ему удалось найти Дениса. Он, вспоминает девочка, стонал и просил о помощи. Однако из-за того, что тело парня зажала упавшая прямо на него плита перекрытия, вытащить брата девочка не смогла. Его впоследствии деблокировали спасатели, работавшие на месте удара, разбирая завалы и ища выживших и тех, кого убила Россия в течение 19 часов. И Денис спасателей дождался: сестра расчистила его лицо, в надежде, что так парню будет хоть немного легче дышать.

К сожалению, Денис прожил после спасения недолго: 2 февраля в больнице его сердце остановилось. Он стал 11 жертвой страшного удара войск РФ.

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Арина, вспоминая о брате, не может сдержать слез.

«Он был для меня самым близким и лучшим человеком. Жаль, что он ушел от меня…» — признается девочка.

Сейчас Арина вместе с мамой и папой живут в новом доме — неподалеку от дома, разрушенного российским «Шахедом». Девочка понимает, что вернуть ей брата не сила никому. Так что когда ее спрашивают о ее самой большой мечте — просто говорит: жить мирно, спокойно и всегда оставаться вместе.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского удара по многоэтажке в Сумах тяжелые ранения получил 17-летний Денис Журба, находящийся в больнице в критическом состоянии. Это и был брат Арины.

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