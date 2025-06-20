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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Сумы: вспыхнул пожар

Пожар в Сумах удалось потушить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Поздним вечером 19 июня РФ атаковала Сумскую общину беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в сообщении в соцсетях.

В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Пожар был потушен.

К счастью, люди не пострадали.

Тревога продолжается, на Сумщине сохраняется угроза.

Ранее сообщалось, что РФ снова ударила по Сумам из артиллерии: что известно .

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах с РСЗО.

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