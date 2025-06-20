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Россияне атаковали Сумы: вспыхнул пожар
Пожар в Сумах удалось потушить.
Поздним вечером 19 июня РФ атаковала Сумскую общину беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в сообщении в соцсетях.
В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Пожар был потушен.
К счастью, люди не пострадали.
Тревога продолжается, на Сумщине сохраняется угроза.
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