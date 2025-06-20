Россияне атаковали Сумы: вспыхнул пожар

Пожар / © ТСН.ua

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Поздним вечером 19 июня РФ атаковала Сумскую общину беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в сообщении в соцсетях.

В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Пожар был потушен.

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К счастью, люди не пострадали.

Тревога продолжается, на Сумщине сохраняется угроза.

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Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах с РСЗО.

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