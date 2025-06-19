Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков / © Associated Press

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Российская Федерация заявила о готовности согласовать дату нового раунда переговоров с Украиной уже на следующей неделе.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

В четверг, 19 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что дата третьего раунда переговоров с украинской стороной будет определена в течение следующей недели.

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Днем ранее Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговорного процесса.

«Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку», — заявил кремлевский диктатор.

Предыдущий раунд переговоров между украинской и российской делегациями прошел в Стамбуле 2 июня 2025 года. Тогда сторонам удалось достичь определенных договоренностей по обмену пленными и возвращению тел погибших. Однако прорыв относительно полноценного прекращения огня или заключения мирного соглашения достигнуто не было.

Напомним, что после переговоров в Стамбуле, Россия предложила свою версию «меморандума» и назвала возможную дату третьего раунда , пытаясь продвинуть свои условия по прекращению огня и завершению войны.

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