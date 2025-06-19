Почему Путин игнорирует план Трампа по прекращению огня: британский эксперт назвал причины

Глава РФ Владимир Путин будет вести войну в Украине, пока не поймет, что не победит. / © ТСН

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Глава РФ Владимир Путин будет вести войну в Украине и прекратит ее только тогда, когда поймет, что победа невозможна. И хотя президент США Дональд Трамп, как только пришел к власти, предложил прекратить огонь, Путин не согласился — даже несмотря на то, что США не намекали на усиление давления в случае отказа.

Об этом пишет почётный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Д.Н. Фридман в Foreign Affairs.

В своем материале эксперт напоминает, что на четвертом году полномасштабной войны РФ против Украины, несмотря на частичные наступательные успехи и интенсивные атаки дронами и ракетами на украинские города, Россия не достигла главных целей.

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«Потери армии поразительны: только с начала 2025 года – до 200 000 погибших и раненых. Украинские силы, однако, совершают смелые операции вглубь территории РФ, например удар по стратегической авиации 1 июня», — пишет профессор.

Что предлагал Трамп Путину

Президент США Дональд Трамп, как только пришел к власти, предложил прекратить огонь. Однако Путин не согласился — даже несмотря на то, что США не намекали на усиление давления в случае отказа.

Почему Путин игнорирует план Трампа? По мнению эксперта, этому несколько причин.

Иллюзия победы. Путин считает, что Россия в конечном счете победит благодаря своим ресурсам. Нестабильность перемирия. Текущая линия фронта не гарантирует стабильности — контроль над частью разрушенной Украины заставит РФ удерживать оккупацию и защищать длинную границу. Внутренняя политика. Остановка войны без «победы» вызовет гнев ультранационалистов и может дестабилизировать режим. Международное лицо. Отказ от войны повредит авторитету Путина среди союзников – Китая, Ирана, Северной Кореи. Сомнение в выгодах. Путин не верит в искренность обещаний Запада — инвестиции вряд ли вернутся в российскую экономику.

Тем временем Украина сопротивляется.

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«Киев уже осознал, что возвращение всех территорий и вступление в НАТО — это не ближайшая перспектива.

Что может заставить Кремль остановиться

По мнению эксперта, экономическое истощение, а именно высокие издержки, инфляция в России, кадровый дефицит могут приблизить Путина к окончанию войны.

Также его стойкость поколеблют дефицит живой силы для войны, ведь даже при выплатах, ресурс мобилизации не бесконечен.

Успешные же украинские операции заставят Кремль пересмотреть стратегию.

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«Пока ни одно из этих условий не выполнено, война продолжается. Это типичный "война навсегда", без четкого выхода. Пока Кремль не поймет, что проиграет в стратегической перспективе, мир будет оставаться далеким», — объясняет эксперт.

Напомним, США давят на союзников по НАТО по Украине , чтобы те ограничили упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита Альянса в Гааге.

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