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Новые вызовы войны: почему Украина стала более уязвимой для российских дронов — Le Point
Ситуация в Украине усугубляется дефицитом западных боеприпасов и технологическим преимуществом России в использовании новых дронов. На фоне эскалации дипломатические усилия украинских политиков сталкиваются с вызовами, ведь Москва отказывается от переговоров.
Во вторник Киев пережил одну из самых жестоких атак с начала полномасштабной войны. Российские войска нанесли массированный удар. Это беспрецедентное нападение подчеркивает постоянную уязвимость украинской столицы и настоятельную потребность страны в усилении противовоздушной обороны. В последние недели наблюдается всплеск атак на гражданскую инфраструктуру, что, по мнению многих, значительно усилилось.
Об этом сообщает Le Point.
Дефицит боеприпасов и технологическое преимущество врага
Эксперты отмечают, что украинские власти вынуждены сосредотачивать системы глушения на защите военных объектов. Это делает жилые районы более уязвимыми к дроновым и ракетным атакам. К тому же Украина сталкивается с растущим дефицитом боеприпасов для ПВО, что является прямым следствием сокращения западных поставок.
Эта ситуация вызывает беспокойство, о чем свидетельствует обращение музыканта Ярмака, ныне служащего в противовоздушной обороне: «К сожалению, это только начало. Если возможно, переезжайте в сельскую местность к родственникам, подальше от критической инфраструктуры».
В военном плане Украина оказывается в более сложном положении. Российские войска получили технологическое преимущество благодаря использованию FPV-дронов нового поколения, которые способны преодолевать большие расстояния и избегать систем глушения.
Дипломатические вызовы на фоне эскалации
Нападение на Киев произошло, когда президент Украины Владимир Зеленский находился на саммите G7 в Канаде, надеясь получить усиленную поддержку. Особенно, в вопросах противовоздушной обороны. международной арене.
Следующая дипломатическая встреча намечена на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня, где Владимир Зеленский планирует принять участие. По словам источника в украинском президентстве, это будет новая попытка обеспечить прекращение огня — просьба, по которой Москва до сих пор категорически отказывается.
Напомним, мировые политики обсуждают возможность трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина. Кремль настаивает на собственных условиях, в то время как Украина стремится к справедливому миру.
После последних заявлений российского лидера стало ясно, что Кремль рассматривает такой формат, как возможность продвинуть собственные условия «урегулирования конфликта». Однако украинская сторона настаивает на принципиально других подходах к мирному процессу.