Почему Иран потерял ключевых командиров Le Le Monde назвал причины

Иран пока сохраняет обороноспособность, несмотря на ликвидацию ключевых командиров в армии и разведке. / © Associated Press

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Серия целенаправленных ликвидаций иранских военных командиров обнаружила серьезные провалы в контрразведывательной деятельности Исламской Республики. По информации французского издания Le Monde, эти события свидетельствуют о глубоком проникновении израильских разведывательных служб в структуры иранской обороны.

Загадочное исчезновение ключевых фигур

Спустя почти неделю после начала израильских ударов по начавшейся 13 июня иранской территории судьба нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — идеологической армии режима — остается непонятной. Это подпитывает предположение об их возможном ранении, исчезновении или смерти, которая еще не была официально подтверждена.

Среди пропавших без вести фигур - Эсмаил Гаани, командующий Сил "Аль-Кудс" (элитного подразделения, ответственного за внешние операции), Алиреза Тангсири, командующий ВМС КСИР, и Голамреза Солеймани, руководитель Басидж - территориальных ополчений, подчиняющихся КСИР. С начала боевых действий они не предпринимали никаких публичных заявлений и не появлялись на публике, хотя обычно являлись одними из самых активных голосов режима.

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Их внезапное молчание, в сочетании с отсутствием назначений на несколько вакантных должностей — в частности, командующего сухопутными войсками КСИР, предыдущий глава которого заменил своего убитого начальника — вызывает серьезные вопросы по настоящему масштабу человеческих потерь среди высшего военного руководства Ирана.

Израиль утверждает, что убил около 20 высокопоставленных иранских офицеров, однако иранские власти признают лишь около половины этих потерь. Примечательно также, что в Иране до сих пор не было организовано ни одной публичной церемонии захоронения погибших командиров.

Потери среди военной и разведывательной элиты

Уже во время первой волны ударов 13 июня были убиты несколько ключевых фигур в военной иерархии Ирана.

Среди них:

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Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил;

Хосейн Салами, главнокомандующий КСИР;

Амир Али Хаджизаде, глава аэрокосмических сил, ответственный за баллистический арсенал;

Голам Али Рашид, глава центрального штаба «Хатам Аль-Анбия» (инженерного подразделения КСИР).

Важно отметить, что 17 июня также ликвидировали следующего начальника центрального штаба «Хатам Аль-Анбия» Али Шадмани.

Потери значительны и на разведывательном фронте. 15 июня был убит Мохаммад Каземи, глава разведывательной организации КСИР. На эту стратегическую должность, которая отвечает за внутреннюю и военную разведку страны, до сих пор не назначен преемник.

Среди ученых погиб Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации атомной энергии Ирана и депутат. Этот ученый-ядерщик, который уже был мишенью покушения в 2010 году, приписываемого Израилю, недавно заявил, что Иран уже двадцать лет владеет технологиями, необходимыми для производства ядерной бомбы, что усилило беспокойство международного сообщества.

«Глубокое проникновение» и системные проблемы

По мнению Али Алфоне, исследователя из Института арабских государств Персидского залива, эта серия целенаправленных убийств наглядно продемонстрировала проблемы контрразведки Исламской Республики.

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Это свидетельствует о глубоком проникновении израильских разведывательных служб внутрь иранского оборонного аппарата и обнаруживает провал контрразведки в службах безопасности Ирана. Иранские разведывательные службы, занятые внутренними репрессиями и сохранением режима, не смогли перестроиться перед лицом усиления внешних угроз, игнорируя прецеденты, установленные крахом Хезболлы, убийством Исмаила Хании. ученых-ядерщиков», - отметил Алфоне.

Он добавил, что системная коррупция в стране и народное недовольство также привели к израильскому проникновению в оборонные структуры.

Военный аппарат сохраняет оперативность, но сталкивается с вызовами

На институциональном уровне, объясняет Али Алфоне, Корпус часовых функционирует "по модели почти коллективного руководства с децентрализованной командной структурой". Такие характеристики снижают операционную эффективность, но усиливают устойчивость к ликвидационным операциям.

"Однако стандартные операционные процедуры Стражей остались неизменными: несмотря на ликвидацию командования аэрокосмических сил в первый же день, Иран продолжил обстрелы баллистическими ракетами и беспилотниками против Израиля", - добавил исследователь.

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По его мнению, трудности для иранцев состоят не столько в исчезновении высокопоставленных чиновников, сколько в «надежной и многослойной архитектуре противоракетной обороны Израиля».

Напомним, Израиль вдохновлялся сериалом «Игра престолов» , когда готовил ликвидацию военного командования Ирана.