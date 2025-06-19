Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф / © Getty Images

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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону на фоне атак Израиля, которые начались 13 июня. Собеседники пытались найти дипломатическое решение конфликта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса.

По информации источников агентства, в ходе переговоров кратко обсуждалось предложение США, озвученное Ирану в конце мая, которое имеет целью создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. С этим предложением Тегеран до сих пор не соглашался.

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Региональный дипломат, близкий к Тегерану, сообщил, что Аракчи сказал Виткоффу, что Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон будет давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Европейский дипломат сказал: «Аракчи сказал Виткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет, если Израиль будет продолжать бомбардировки».

Второй региональный дипломат, пообщавшийся с Reuters, сказал, что «телефонный звонок был инициирован Вашингтоном, который также предложил новое предложение» для преодоления тупика из-за конфликта красных линий.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что на саммите G7 стало понятно, что Трамп хочет, чтобы конфликт завершился очень быстро, и что он хочет, чтобы иранцы с ним разговаривали, при этом четко дав понять, что они должны принять его требования, если хотят, чтобы война закончилась.

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Учитывая израильские удары и риторику Трампа, дипломаты заявили, что Иран не в состоянии проводить публичные переговоры с США. При этом встреча с европейцами как посредниками для продвижения дипломатии считается более реалистичной для Тегерана.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал заявление относительно возможного вмешательства США в войну на Ближнем Востоке