Секретная ядерная программа Израиля: сколько боеголовок есть у страны

Израиль, вероятно, создал первую ядерную бомбу еще в 60-х годах прошлого века и не прекращает расширять собственную ядерную программу.

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В то время как Израиль активно стремится прекратить ядерные разработки Ирана, внимание мирового сообщества нередко обращается и к скрытой ядерной программе еврейского государства. Иерусалим никогда официально не подтверждал, что государство имеет ядерное оружие, однако его возможности в этой сфере общеизвестны.

Об этом пишет CNN.

История ядерной тайны Израиля

Израиль начал исследование в сфере ядерного оружия еще до своего основания в 1948 году. успешно приступил к производству ядерного оружия.

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Вопреки возражениям со стороны властей, существует мнение, что Израиль провел секретные ядерные испытания в атмосфере в 1979 году. Эксперты также указывают, что ядерная программа страны расширялась многие годы.

Размеры ядерного арсенала и его модернизация

По информации вашингтонской неправительственной организации Nuclear Threat Initiative (NTI), Израиль владеет около 90 ядерными боеголовками и, вероятно, имеет достаточно ядерного материала для производства до 300 ядерных боеголовок.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) утверждает, что Израиль продолжает модернизировать свой арсенал. В 2024 году были проведены испытания системы ракетной тяги, что может быть связано с семейством баллистических ракет «Иерихон», способных нести ядерные боеголовки. SIPRI также отмечает, что Израиль, похоже, модернизирует свой реактор для производства плутония в Димоне.

Позиция Нетаньяху и международные договоры

На вопрос CNN в мае 2018 года, готов ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признать ядерную программу своей страны, он ответил: «Мы всегда говорили, что не будем первыми, кто применит [ядерное оружие — ред.], поэтому мы его не применяли».

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В пользу владения ядерным оружием и продолжения разработок в этой сфере также свидетельствует и тот факт, что Израиль отказался подписать Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT) 1970 г. и выступает против дипломатических усилий по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

В то же время, Израиль подписал и ратифицировал Договор об ограничении испытаний ядерного оружия 1963 года, обязывающий стороны не производить взрывы ядерных устройств в атмосфере или океанах.

Напомним, в МАГАТЭ внезапно заявили, что Иран не пытался создать ядерное оружие . Рафаэль Гросси заметил, что ранее беспокойство вызвал лишь тот факт, что Иран является единственной страной в мире, обогащающей уран до 60%.