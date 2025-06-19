Секретна ядерна програма Ізраїлю: скільки боєголовок має країна

Ізраїль, ймовірно, створив першу ядерну бомбу ще у 60-х роках минулого століття і не припиняє розширювати власну ядерну програму

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У той час як Ізраїль активно прагне припинити ядерні розробки Ірану, увага світової спільноти нерідко звертається і до прихованої ядерної програми єврейської держави. Єрусалим ніколи офіційно не підтверджував, що держава має ядерну зброї, проте його можливості в цій сфері є загальновідомими.

Про це пише CNN.

Історія ядерної таємниці Ізраїлю

Ізраїль розпочав дослідження у сфері ядерної зброї ще до свого заснування у 1948 році. У 1958 році було створено секретний об’єкт для розробок поблизу південного міста Дімона. Широко вважається, що Ізраїль зібрав свою першу ядерну бомбу приблизно у 1966 або 1967 роках. ЦРУ у своєму звіті 1968 року вже зазначало, що Ізраїль успішно розпочав виробництво ядерної зброї.

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Попри заперечення з боку влади, існує думка, що Ізраїль провів секретні ядерні випробування в атмосфері у 1979 році. Експерти також вказують, що ядерна програма країни розширювалася протягом багатьох років.

Розміри ядерного арсеналу та його модернізація

За інформацією вашингтонської неурядової організації Nuclear Threat Initiative (NTI), Ізраїль наразі володіє близько 90 ядерними боєголовками та, імовірно, має достатньо ядерного матеріалу для виробництва до 300 ядерних боєголовок.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) стверджує, що Ізраїль продовжує модернізувати свій арсенал. У 2024 році було проведено випробування системи ракетної тяги, що може бути пов’язане з сімейством балістичних ракет «Єрихон», здатних нести ядерні боєголовки. SIPRI також зазначає, що Ізраїль, схоже, модернізує свій реактор для виробництва плутонію в Дімоні.

Позиція Нетаньягу та міжнародні договори

На запитання CNN у травні 2018 року, чи готовий прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнати ядерну програму своєї країни, він відповів: «Ми завжди говорили, що не будемо першими, хто застосує [ядерну зброю — ред.], тому ми її не застосовували».

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На користь володіння ядерною зброєю та продовження розробок у цій сфері також свідчить і той факт, що Ізраїль відмовився підписати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT) 1970 року і виступає проти дипломатичних зусиль зі створення на Близькому Сході зони, вільної від зброї масового знищення.

Водночас, Ізраїль підписав та ратифікував Договір про обмеження випробувань ядерної зброї 1963 року, який зобов’язує сторони не здійснювати вибухи ядерних пристроїв в атмосфері чи океанах.

Нагадаємо, у МАГАТЕ раптово заявили, що Іран не намагався створити ядерну зброю. Рафаель Гроссі зауважив, що раніше занепокоєння викликав лише той факт, що Іран є єдиною країною у світі, яка збагачує уран до 60%.