ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
1 хв

Мбаппе госпіталізували під час Клубного чемпіонату світу-2025

Француз пропустив перший поєдинок "вершкових" на турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе потрапив до лікарні під час Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

26-річного француза госпіталізували через гострий гастроентерит, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Найближчим часом Мбаппе пройде повне медичне обстеження, після чого йому призначать відповідний курс лікування.

Наразі невідомо, коли Кіліан зможе повернутись до тренувань. Він уже пропустив перший матч "Реала" на Клубному чемпіонаті світу-2025 проти саудівського "Аль-Хіляля", який завершився внічию 1:1.

Додамо, що в іншому матчі стартового туру групи H австрійський "Зальцбург" обіграв мексиканську "Пачуку" з рахунком 2:1.

У другому турі цього квартету "Реал" 22 червня зіграє з "Пачукою", а "Аль-Хіляль" 23 червня поміряється силами із "Зальцбургом".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie