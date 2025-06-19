Мбаппе госпіталізували під час Клубного чемпіонату світу-2025

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе потрапив до лікарні під час Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

26-річного француза госпіталізували через гострий гастроентерит, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Найближчим часом Мбаппе пройде повне медичне обстеження, після чого йому призначать відповідний курс лікування.

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Наразі невідомо, коли Кіліан зможе повернутись до тренувань. Він уже пропустив перший матч "Реала" на Клубному чемпіонаті світу-2025 проти саудівського "Аль-Хіляля", який завершився внічию 1:1.

Додамо, що в іншому матчі стартового туру групи H австрійський "Зальцбург" обіграв мексиканську "Пачуку" з рахунком 2:1.

У другому турі цього квартету "Реал" 22 червня зіграє з "Пачукою", а "Аль-Хіляль" 23 червня поміряється силами із "Зальцбургом".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.