Ізраїль попередив США, що може відправити спецпризначенців на ядерний об’єкт Ірану — ЗМІ

Ізраїльські військові / © Associated Press

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Одне з ключових питань, яке зараз хвилює президента США Дональда Трампа, кажуть його радники: якщо США приєднаються до війни з Ізраїлем і скинуть свої масивні руйнівники бункерів, чи справді вони знищать найбільш укріплений ядерний об'єкт Ірану?

Про це пише Axios

Трамп хоче переконатися, що такий напад дійсно потрібен і не втягне США в тривалу війну на Близькому Сході — і, найголовніше, що він дійсно досягне мети знищення ядерної програми Ірану, кажуть американські чиновники.

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“Ми будемо готові завдати удару по Ірану. Ми ще не переконані, що ми необхідні. І ми хочемо бути непотрібними, але я думаю, що президент просто ще не переконаний, що ми потрібні”, — сказав американський чиновник.

Якщо Трамп вступить у війну, це майже напевно буде зроблено для знищення об'єкта зі збагачення урану Фордо, який побудований у горі на південь від Тегерана.

Він очолює список цілей Ізраїлю. Але Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів, необхідних для його знищення з повітря, а також бомбардувальників B-2 для їх перевезення. США мають це все в межах досяжності Ірану.

Також ізраїльські чиновники вважають, що Трамп вирішить завдати удару США. Вони стверджують, що можуть завдати значної шкоди об'єкту Фордо, навіть якщо будуть змушені діяти самостійно.

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер натякнули в нещодавніх інтерв'ю, що армія оборони Ізраїлю має варіанти, окрім авіаударів.

Одним із них може бути ризикований рейд спецпризначенців. Ізраїльські спецпризначенці провів таку операцію минулого вересня, хоча й у менших масштабах, коли знищив підземний ракетний завод у Сирії, заклавши та підірвавши вибухівку.

Тепер, коли Ізраїль має повний контроль над повітряним простором Ірану та завдав важкого удару по іранській армії, цей варіант видається менш екстремальним, ніж міг би бути в іншому випадку.

Американський чиновник заявив, що ізраїльтяни повідомили адміністрації Трампа, що хоча вони можуть не сягнути достатньо глибоко в гору з бомбами, але вони можуть “зробити це за допомогою людей”.

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Ситуація на Близькому Сході

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог раніше заявив, що його країна була змушена діяти проти Ірану, оскільки Тегеран стрімко наближається до створення ядерної зброї.

У США президент Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон підтримує Ізраїль, а Іран, за його словами, повинен «поговорити, і поговорити негайно».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також звернув увагу, що війна між Ізраїлем та Іраном грає на руку Росії. Зокрема, Москва зацікавлена в тому, щоб Ізраїль знищив іранську нафтову інфраструктуру.

Варто зазначити, що один з ізраїльських авіаударів ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану. Згодом Ізраїль знищив і нового очільника Центрального штабу Хатам-аль-Анбія Алі Шадмані, який пробув на посаді приблизно 4 дні.

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