Спецпредставник президента США Стів Віткофф / © Getty Images

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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном на тлі атак Ізраїлю, які розпочалися 13 червня. Співрозмовники намагалися знайти дипломатичне розв’язання конфлікту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням дипломатів, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання.

За інформацією джерел агентства, під час переговорів коротко обговорювалася пропозиція США, озвучена Ірану наприкінці травня, яка має на меті створити регіональний консорціум зі збагачення урану за межами Ірану. З цією пропозицією Тегеран досі не погоджувався.

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Регіональний дипломат, близький до Тегерана, повідомив, що Аракчі сказав Віткоффу, що Іран «може проявити гнучкість у ядерному питанні», якщо Вашингтон тиснутиме на Ізраїль, щоб той припинив війну.

Європейський дипломат сказав: «Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе, якщо Ізраїль продовжуватиме бомбардування».

Другий регіональний дипломат, який поспілкувався з Reuters, сказав, що «телефонний дзвінок був ініційований Вашингтоном, який також запропонував нову пропозицію» для подолання глухого кута через конфлікт червоних ліній.

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що на саміті G7 стало зрозуміло, що Трамп хоче, щоб конфлікт завершився дуже швидко, і що він хоче, щоб іранці з ним розмовляли, водночас чітко давши зрозуміти, що вони повинні прийняти його вимоги, якщо хочуть, щоб війна закінчилася.

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З огляду на ізраїльські удари та риторику Трампа, дипломати заявили, що Іран не в змозі проводити публічні переговори зі США. При цьому зустріч з європейцями як посередниками для просування дипломатії вважається більш реалістичною для Тегерана.

Нагадаємо, раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив заяву щодо можливого втручання США у війну на Близькому Сході.