В Киевской области обнаружили обломок "Шахеда" с боевой частью

В Киевской области обнаружили фрагменты российского беспилотника / © ГСЧС Украины

Реклама

В Киевской области саперы обезвредили боевую часть русского дрона и артснаряды.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Недалеко от одного из населенных пунктов в Киевской области местный житель нашел в лесу опасные обломки — оказалось, что это фрагменты российского беспилотника «Герань-2», который имел боеголовку.

Реклама

Обломок «Шахеда» / © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Отдельно, в другой части области, на берегу реки обнаружили три снаряда калибром 30 мм.

На берегу реки обнаружили три снаряда калибром 30 мм / © ГСЧС Украины

«Сапера Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли все опасные предметы и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальной площадке», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Украине впервые обнаружили «Шахед» с камерой, радиоуправлением из РФ и искусственным интеллектом (машинное зрение).

Главная опасность такого беспилотника — это способность поражать цели на большом расстоянии.

Реклама

Кроме того, в ночь на четверг, 19 июня, армия РФ атаковала Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.