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- Украина
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В Киевской области обнаружили обломок "Шахеда" с боевой частью
В Киевской области обнаружили фрагменты российского беспилотника и артиллерийские снаряды.
В Киевской области саперы обезвредили боевую часть русского дрона и артснаряды.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Недалеко от одного из населенных пунктов в Киевской области местный житель нашел в лесу опасные обломки — оказалось, что это фрагменты российского беспилотника «Герань-2», который имел боеголовку.
Отдельно, в другой части области, на берегу реки обнаружили три снаряда калибром 30 мм.
«Сапера Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли все опасные предметы и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальной площадке», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня в Украине впервые обнаружили «Шахед» с камерой, радиоуправлением из РФ и искусственным интеллектом (машинное зрение).
Главная опасность такого беспилотника — это способность поражать цели на большом расстоянии.
Кроме того, в ночь на четверг, 19 июня, армия РФ атаковала Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.