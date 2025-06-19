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- Украина
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Ночью россияне ударили "Шахедами": сколько дронов уничтожено
После ночного русского удара попадания дронов зафиксировали в шести локациях.
Ночью в четверг, 19 июня, военные РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 88 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По информации военных, по состоянию на 08:30 ПВО обезвредило 88 вражеских БПЛА типа Shahed на севере, востоке, юге и в центре страны. Отмечается, что 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 48 - локационно потеряны.
В течение ночи при атаке РФ зафиксировано попадание средств воздушного нападения в шести локациях.
Заметим, что россияне запускали беспилотники по направлениям Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды, временно аннексированного Крыма.
Напомним, поздно вечером 18 июня Воздушные силы сообщили, что Украину атакуют беспилотники. В ряде областей в центре и на севере была объявлена воздушная тревога.
В частности, ночью в Запорожье прогремели взрывы.а Местные власти информировали об угрозе беспилотников.