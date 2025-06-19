Ночью россияне ударили "Шахедами": сколько дронов уничтожено

Беспилотник.

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Ночью в четверг, 19 июня, военные РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 88 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, по состоянию на 08:30 ПВО обезвредило 88 вражеских БПЛА типа Shahed на севере, востоке, юге и в центре страны. Отмечается, что 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 48 - локационно потеряны.

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В течение ночи при атаке РФ зафиксировано попадание средств воздушного нападения в шести локациях.

Заметим, что россияне запускали беспилотники по направлениям Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды, временно аннексированного Крыма.

Напомним, поздно вечером 18 июня Воздушные силы сообщили, что Украину атакуют беспилотники. В ряде областей в центре и на севере была объявлена воздушная тревога.

В частности, ночью в Запорожье прогремели взрывы.а Местные власти информировали об угрозе беспилотников.

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Дата публикации 09:19, 18.06.25 Количество просмотров 104 Усиление обстрелов гражданских городов! Офицер ВСУ рассказал о причинах и о том, как этому противостоять