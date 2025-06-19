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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
738
Время на прочтение
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Ночью россияне ударили "Шахедами": сколько дронов уничтожено

После ночного русского удара попадания дронов зафиксировали в шести локациях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью в четверг, 19 июня, военные РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 88 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, по состоянию на 08:30 ПВО обезвредило 88 вражеских БПЛА типа Shahed на севере, востоке, юге и в центре страны. Отмечается, что 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 48 - локационно потеряны.

В течение ночи при атаке РФ зафиксировано попадание средств воздушного нападения в шести локациях.

Заметим, что россияне запускали беспилотники по направлениям Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды, временно аннексированного Крыма.

Напомним, поздно вечером 18 июня Воздушные силы сообщили, что Украину атакуют беспилотники. В ряде областей в центре и на севере была объявлена воздушная тревога.

В частности, ночью в Запорожье прогремели взрывы.а Местные власти информировали об угрозе беспилотников.

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Дата публикации
Количество просмотров
738
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