Вночі росіяни вдарили "Шахедами": скільки дронів знищено

Безпілотник.

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Вночі проти четверга, 19 червня, військові РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, станом на 08:30 ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зазначається, що 40 дронів було збито вогневими засобами ураження, а 48 - локаційно втрачено.

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Протягом ночі під час атаки РФ зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у шести локаціях.

Зауважимо, що росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 червня Повітряні сили повідомили, що Україну атакують безпілотники. У низці областей в центрі та на півночі було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, вночі у Запоріжжі прогриміли вибухи. Місцева влада інформувала про загрозу безпілотників.

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Дата публікації 09:19, 18.06.25 Кількість переглядів 104 Посилення обстрілу цивільних міст! Офіцер ЗСУ розповів причини і як тому протистояти