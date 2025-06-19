- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 781
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі росіяни вдарили "Шахедами": скільки дронів знищено
Після нічного російського удару влучання дронів зафіксували у шести локаціях.
Вночі проти четверга, 19 червня, військові РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією військових, станом на 08:30 ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зазначається, що 40 дронів було збито вогневими засобами ураження, а 48 - локаційно втрачено.
Протягом ночі під час атаки РФ зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у шести локаціях.
Зауважимо, що росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 червня Повітряні сили повідомили, що Україну атакують безпілотники. У низці областей в центрі та на півночі було оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, вночі у Запоріжжі прогриміли вибухи. Місцева влада інформувала про загрозу безпілотників.