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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
446
Час на прочитання
1 хв

Україну атакують безпілотники: звідки летять

Загроза ударних БпЛА на Чернігівщині та рух дронів у низці областей. Де оголошена повітряна тривога?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака безпілотників

Атака безпілотників

Наразі існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Чернігівській області.

Про це повідомляє Повітряні Сили ЗСУ.

За даними моніторингу, спостерігається рух ворожих БпЛА:

  • На Харківщині: дрони рухаються у південній та західній частині області, курс — південно-східний.

  • На межі Харківщини та Полтавщини: БпЛА рухаються на південь.

  • На Полтавщині: у південній частині області зафіксовано БпЛА з північно-західним курсом.

  • На межі Сумщини та Полтавщини: дрони рухаються у південному напрямку.

  • Західніше Кременчука: зафіксовано БпЛА, що прямує на північний захід.

  • Курсом на Кам’янське: помічено рух ще одного БпЛА.

    Станом на 18 червня 23:35 карта тривоги в Україні виглядає так.

Карта тривоги України станом на 18 червня 23:35. / © alerts.in.ua

Карта тривоги України станом на 18 червня 23:35. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку 17 червня у Києві оголошували повітряну тривогу. Частково «почервоніли» також області на півночі, в центрі та сході.

Дата публікації
Кількість переглядів
446
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