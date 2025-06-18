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- Війна
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Україну атакують безпілотники: звідки летять
Загроза ударних БпЛА на Чернігівщині та рух дронів у низці областей. Де оголошена повітряна тривога?
Наразі існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Чернігівській області.
Про це повідомляє Повітряні Сили ЗСУ.
За даними моніторингу, спостерігається рух ворожих БпЛА:
На Харківщині: дрони рухаються у південній та західній частині області, курс — південно-східний.
На межі Харківщини та Полтавщини: БпЛА рухаються на південь.
На Полтавщині: у південній частині області зафіксовано БпЛА з північно-західним курсом.
На межі Сумщини та Полтавщини: дрони рухаються у південному напрямку.
Західніше Кременчука: зафіксовано БпЛА, що прямує на північний захід.
Курсом на Кам’янське: помічено рух ще одного БпЛА.
Станом на 18 червня 23:35 карта тривоги в Україні виглядає так.
Нагадаємо, зранку 17 червня у Києві оголошували повітряну тривогу. Частково «почервоніли» також області на півночі, в центрі та сході.