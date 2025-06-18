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Украину атакуют беспилотники: откуда летят
Угроза ударных БПЛА на Черниговщине и движение дронов в ряде областей. Где объявлена воздушная тревога?
В настоящее время существует угроза применения врагом ударных беспилотников в Черниговской области.
Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ.
По данным мониторинга, наблюдается движение враждебных БПЛА:
В Харьковской области: дроны двигаются в южной и западной части области, курс — юго-восточный.
На границе Харьковщины и Полтавщины: БПЛА двигаются к югу.
На Полтавщине: в южной части области зафиксирован БПЛА с северо-западным курсом.
На границе Сумщины и Полтавщины: дроны двигаются в южном направлении.
Западнее Кременчуга: зафиксирован БПЛА, направляющийся на северо-запад.
Курсом на Каменское: подмечено движение еще одного БпЛА.
По состоянию на 18 июня 23:35 карта тревоги выглядит в Украине так.
Напомним, утром 17 июня в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Частично покраснели также области на севере, в центре и востоке.