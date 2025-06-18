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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют беспилотники: откуда летят

Угроза ударных БПЛА на Черниговщине и движение дронов в ряде областей. Где объявлена воздушная тревога?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака беспилотников

Атака беспилотников

В настоящее время существует угроза применения врагом ударных беспилотников в Черниговской области.

Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ.

По данным мониторинга, наблюдается движение враждебных БПЛА:

  • В Харьковской области: дроны двигаются в южной и западной части области, курс — юго-восточный.

  • На границе Харьковщины и Полтавщины: БПЛА двигаются к югу.

  • На Полтавщине: в южной части области зафиксирован БПЛА с северо-западным курсом.

  • На границе Сумщины и Полтавщины: дроны двигаются в южном направлении.

  • Западнее Кременчуга: зафиксирован БПЛА, направляющийся на северо-запад.

  • Курсом на Каменское: подмечено движение еще одного БпЛА.

    По состоянию на 18 июня 23:35 карта тревоги выглядит в Украине так.

Карта тревоги Украины по состоянию на 18 июня 23:35. / © alerts.in.ua

Карта тревоги Украины по состоянию на 18 июня 23:35. / © alerts.in.ua

Напомним, утром 17 июня в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Частично покраснели также области на севере, в центре и востоке.

Дата публикации
Количество просмотров
446
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