Эксминистра обороны Словакии могут арестовать через помощь Украине

Эксминистр обороны Словакии Ярослав Надь. / © AP

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В Словакии разворачивается громкий политический скандал, связанный с военной поддержкой Украины. Генеральная прокуратура страны требует заключить под стражу бывшего министра обороны Ярослава Надя.

Об этом сообщает Aktuality.

Причиной стало заключение контракта во время его пребывания в должности, предусматривавшего передачу Украине истребителей МИГ-29 и другой военной техники. Следователи считают, что подписание документа произошло с нарушением юридических процедур и без необходимых согласований. Прокуратура отмечает, что это решение могло нанести вред национальной безопасности.

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Сам Ярослав Надь назвал дело политически мотивированным и заявил о давлении со стороны действующей власти. Он утверждает, что передача истребителей Украине была вполне легитимна и согласована с партнерами по НАТО.

«Я буду постоянно повторять себе, как я горжусь тем, как мы помогли Украине. Я бы сделал это снова. И снова. И даже больше. Ибо именно в этом суть человечности и ответственности. Защищать невинную жертву отвратительной российской агрессии. И правительство Эдуарда Гегера хорошо это знало и действовало правильно. Я счастлив и горжусь этим. Очень горжусь! И если эти пророссийские агенты хотят меня за это усадить, пусть будет так. Это меня не сломит, и будущее покажет правду», — сказал Ярослав Надь.

Этот скандал вызвал значительный резонанс в словацком обществе, ведь страна долгое время оказывала активную поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии. Политические аналитики уже проводят параллели с подобными процессами в других европейских странах, где пророссийские силы пытаются взорвать военную помощь Киеву.

Напомним, Словакия не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ без компенсации за отказ от российских нефти и газа.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые предложения, которые нанесут ущерб национальным интересам. Об этом стало известно на фоне обсуждения новых санкций против РФ на этой неделе между странами ЕС. Для принятия решения должно быть единодушие в блоке.