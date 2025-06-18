Почему укрепления на Сумщине не были у границы: эксперт объяснил

Фортификации

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На фоне попыток российских войск развить наступление на Сумщине в обществе возникли активные дискуссии по укреплению на границе в этой области. Многие беспокоятся, почему оборонные сооружения не находятся непосредственно на линии столкновения. Военный эксперт Сергей Грабский, первые укрепления расположены на глубине 20-25 километров от границы, и это абсолютно правильно.

Об этом сообщили «24 Канал».

По его словам, ни за какими военными нормами не копают окопы непосредственно по линии государственной границы, поскольку это сразу приведет к большим потерям позиций и личному составу из-за наблюдений и ударов врага.

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Принцип «полосы обеспечения» и обман врага

Грабский подчеркнул, что существует понятие «полосы обеспечения» — это предполье глубиной от 7 до 12 километров. В ней создаются специальные условия для определения направления действий врага, усложнение его продвижения и нанесение упреждающих ударов. Согласно нормативным документам, в этой зоне не может быть сплошных линий обороны.

Если военное руководство решило строить линию обороны на таком расстоянии, значит для этого были обоснованы причины. Более того, такие решения принимаются на высшем государственном уровне, а большинство земляных работ выполняют гражданские подрядчики, а не военные.

Проблемы с подрядчиками и важность маскировки

«Могут ли быть какие-то ошибки с точки зрения технического выполнения работ? Конечно, могут. Мы так и не перешли к ситуации, когда есть подрядчики с опытом. К сожалению, такой опыт достигается, в частности, кровью, ошибками и напряженной работой», — подчеркнул Сергей Грабский.

Он признал, что могут быть случаи недобросовестного выполнения работы некоторыми подрядчиками, но это касается не только Сумского направления. Также важно помнить, что война — это искусство обмана. Враг не должен знать о наших проблемах или точном расположении укреплений.

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«У нас нет бесконечных запасов так называемых „зубов дракона“, колючей проволоки, противопехотных противотанковых мин. Поэтому окончательное решение о развертывании инженерно-фортификационных сооружений или заграждений принимается военным командованием исходя из нужд», — добавил эксперт.

Именно поэтому, по словам Грабского, следует относиться критически к любым сообщениям о якобы несоответствии фортификации нормам. Также чрезвычайно важна во время войны оперативная маскировка.

Напомним, наступление россиян в Сумской области сопровождается информационной кампанией со стороны российских пропагандистов, чтобы отвлечь внимание от настоящей цели оккупантов — попытки совершить прорыв в Донецкой области.