Ексміністра оборони Словаччини можуть заарештувати через допомогу Україні

Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь. / © AP

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У Словаччині розгортається гучний політичний скандал, пов’язаний із військовою підтримкою України. Генеральна прокуратура країни вимагає взяти під варту колишнього міністра оборони Ярослава Надя.

Про це повідомляють Aktuality.

Причиною стало укладання контракту під час його перебування на посаді, який передбачав передачу Україні винищувачів МіГ-29 та іншої військової техніки. Слідчі вважають, що підписання документа відбулося з порушенням юридичних процедур та без необхідних погоджень. Прокуратура наголошує, що це рішення могло завдати шкоди національній безпеці.

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Сам Ярослав Надь назвав справу політично мотивованою та заявив про тиск з боку чинної влади. Він стверджує, що передача винищувачів Україні була цілком легітимною та погодженою з партнерами по НАТО.

«Я постійно повторюватиму собі, як я пишаюся тим, як ми допомогли Україні. Я б зробив це знову. І знову. І навіть більше. Бо саме в цьому суть людяності та відповідальності. Захищати невинну жертву огидної російської агресії. І уряд Едуарда Гегера добре це знав і діяв правильно. Я щасливий і пишаюся цим. Дуже пишаюся! І якщо ці проросійські агенти хочуть мене за це посадити, нехай буде так. Це мене не зламає, і майбутнє покаже правду», — сказав Ярослав Надь.

Цей скандал викликав значний резонанс у словацькому суспільстві, адже країна тривалий час надавала активну підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії. Політичні аналітики вже проводять паралелі з подібними процесами в інших європейських країнах, де проросійські сили намагаються підірвати військову допомогу Києву.

Нагадаємо, Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ без компенсації за відмову від російських нафти й газу.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які пропозиції, що зашкодять національним інтересам. Про це стало відомо на тлі майбутнього обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня між країнами ЄС. Для ухвалення рішення має бути одностайність у блоці.