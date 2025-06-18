Жодного перемир’я: Трамп відповів, чи втрутяться США у війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне повної перемоги над Іраном, аби Тегеран не міг погрожувати ядерною зброєю

Про це він заявив у розмові з журналістами, передає CNN.

«Я теж не хочу втручатися, але я вже 20 років — а може, й більше — кажу, що Іран не може мати ядерної зброї… Вони її використають. Я вірю, що вони її використають», — сказав президент США.

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Трамп у Овальному кабінеті каже, що не прагне війни з Іраном. «Але якщо це вибір між тим, щоб вони воювали, чи мали ядерну зброю, то треба робити те, що треба. А можливо, нам не доведеться воювати», — загадково сказав він.

Виступаючи в Білому домі, президент США назвав удари Ізраїлю по Ірану «руйнівними».

«Це жахливо», — сказав він. «Мені не подобається бачити всю цю смерть, стільки смерті та руйнувань».

Він сказав, що Ізраїль успішно справляється зі своїми атаками, спрямованими на демонтаж ядерних об’єктів Ірану, Трамп вважає, що Тегеран був за кілька тижнів від того, щоб отримати ядерну зброю, перш ніж почалися атаки.

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Чи братимуть США участь у війні проти Ірану

Що стосується участі США у конфлікті, Трамп сказав, що в нього є «ідеї щодо того, що робити», але додав: «Мені подобається приймати остаточне рішення за секунду до його настання, бо, знаєте, все змінюється. Я маю на увазі, особливо з війною, все змінюється з війною. Це може переходити з однієї крайності в іншу».

«У мене незабаром зустріч у Воєнній кімнаті, Ситуаційній кімнаті, як деякі люди її називають. Тож ми зустрінемося, ми побачимо. Ми в розпалі цього», — додав глава Білого дому.

На запитання про те, що станеться у разі падіння іранського режиму, Трамп відповів: «У мене є план на все, але побачимо, що буде. Є ще багато чого зробити», повторивши, що Іран «мав би» укласти ядерну угоду.

Трамп знову натякнув, що представники Ірану хочуть зустрітися та приїхати до Білого дому, але цю тезу іранські чиновники рішуче заперечують.

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Пізніше президент США додав, що він «не закрив двері для зустрічі з ними (іранцями — Ред.)».

Раніше ми писали, чим вступ США у війну Ізраїлю та Ірану загрожує Україні.