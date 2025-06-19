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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 19 червня
Синоптики прогнозують сухий та теплий день для більшості регіонів України.
Сьогодні, 19 червня в Україні очікується суха погода без опадів. Вітер із заходу та північного заходу у південних і східних областях вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«У більшості областей опадів не очікується», — йдеться у повідомленні синоптиків.
Температура вдень становитиме +25…30°С, на заході та півночі країни буде в межах +20…25°С. А Карпатах вдень прогнозують +16…21°С
У Києві — мінлива хмарність, без опадів, хіба що ввечері локальний дощ.
Рвучкий вітер до 12-14 метрів за секунду. Упродовж дня близько +24 градусів.
Раніше повідомлялося, що від 17 до 22 червня в Україні утримається спекотна погода. Водночас 20–21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.