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Якою буде погода в Україні 18 червня: прогноз синоптиків
Синоптики прогнозують сухий та теплий день для більшості регіонів України. Лише на сході можливі дощі з грозами. Температура сягатиме +29°.
У вівторок, 18 червня, майже всю територію України охопить антициклон, який принесе суху й переважно сонячну погоду без опадів. Лише на сході країни можливі короткочасні дощі з грозами — там проходитиме слабкий атмосферний фронт.
Про це повідомив Український гідрометцентр.
Вночі на більшості території України температура повітря становитиме +11…+16°, на півдні буде тепліше — до +20°. У Карпатах нічна температура коливатиметься в межах +5…+10°.
Вдень повітря добре прогріватиметься. На заході, півдні та в центрі очікується +24…+29°, у північних і східних областях буде трохи прохолодніше — +21…+26°. У гірських районах Карпат — до +24° тепла.
У Києві та області погода буде стабільна — мінлива хмарність, без опадів. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с. У столиці вночі очікується близько +15°, удень — +24…+26°. В області вночі буде +11…+16°, а вдень — +21…+26°.
Нагадаємо, з 17 по 22 червня в Україні утримається спекотна погода. Водночас 20–21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.