Якою буде погода в Україні 16 червня: синоптики зробили прогноз

Погода 16 червня / © ТСН

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Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на добу 16 червня. Так, спостерігатиметься мінлива хмарність. На Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території — без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода 16 червня

За даними “Укргідрометцентру”, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°.

Раніше синоптикиня попередила про несподівану зміну погоди в Україні. Так, понеділок, 16 червня, принесе Україні переважно теплу, але різну за характером погоду залежно від регіону. На Правобережжі — у західних та частині центральних областей — очікується суха та сонячна погода. Водночас на Лівобережжі, зокрема у східних та північно-східних регіонах, можливі дощі.

Вітер у більшості областей залишатиметься поривчастим. На заході країни, а також у Луганській і Донецькій областях, вітер буде помірний, без сильних поривів.Температура повітря протягом дня в основній частині України становитиме +22…+27 градусів. У східних областях — від +19 до +22 градусів.

“Суттєвого підвищення температури найближчим часом не очікується. Спека, характерна для літа, буде присутня лише місцями на півдні країни, де температура повітря може піднятися до +28…+30 градусів”, — зазначається у повідомленні.

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