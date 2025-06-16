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Ворог атакував Черкащину: влада повідомила про наслідки (фото)
Черкащина відбила нічну дронову атаку: сили ППО знешкодили 18 російських безпілотників.
Російські окупанти атакували Черкаську область безпілотниками у ніч проти 16 червня. Були пошкоджені будинки, гараж, знеструмлене село.
Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Начальник ОВА зазначив, що через ворожу дронову атаку сили протиповітряної оборони працювали на Черкащині до пізньої ночі. Оборонці з ППО знищили 18 російських безпілотників.
Минулося без постраждалих. Водночас у Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа, але її оперативно загасили.
За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.
Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками у ніч проти 16 червня польоти ворожих дронів були зафіксовані у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Вранці Повітряні сили ЗСУ поінформували, що Росія вгатила по Україні 138 безпілотниками «Шахед» та дронами інших типів. Сили ППО знешкодили 125 ворожих безпілотників, але були і влучання.