Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 7 червня

У суботу буде спекотно / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях — дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Реклама

Температура вночі +15…+20°С, вдень +28…+33°С, у південно-східній частині місцями сильна спека +35°С, в Карпатах вночі +11…+16°С, вдень +21…+26°С

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Можливі зливи та град, шквалисте посилення вітру.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

Реклама