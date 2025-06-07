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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 7 червня

Синоптики прогнозують спекотний день, у Києві — грозовий дощ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У суботу буде спекотно

У суботу буде спекотно / © Associated Press

Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях — дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі +15…+20°С, вдень +28…+33°С, у південно-східній частині місцями сильна спека +35°С, в Карпатах вночі +11…+16°С, вдень +21…+26°С

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Можливі зливи та град, шквалисте посилення вітру.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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