Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 7 июня

В субботу будет жарко / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 7 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В северных, днем и западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Реклама

Температура ночью +15…+20°С, днем +28…+33°С, в юго-восточной части местами сильная жара +35°С, в Карпатах ночью +11…+16°С, днем +21…+26°С.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу пройдут местами кратковременные дожди. Возможны ливни и град, шквалистое усиление ветра.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.

Реклама