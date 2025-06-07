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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 7 июня

Синоптики прогнозируют жаркий день, в Киеве — грозовой дождь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В субботу будет жарко

В субботу будет жарко / © Associated Press

Сегодня, 7 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В северных, днем и западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +15…+20°С, днем +28…+33°С, в юго-восточной части местами сильная жара +35°С, в Карпатах ночью +11…+16°С, днем +21…+26°С.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу пройдут местами кратковременные дожди. Возможны ливни и град, шквалистое усиление ветра.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.

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Дата публикации
Количество просмотров
66
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