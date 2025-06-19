ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 червня: кого та як вітати з іменинами

19 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 19 червня, день ангела

Який сьогодні, 19 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 червня

19 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Микиту, Семена, Степана, Федора, Оксану.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає впевненим у собі, вольовим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає імпульсивним, дещо зухвалим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добрий, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, неквапливим.

Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві впертий, не звик відступати. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає легким у спілкуванні.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві відрізняється хорошою пам’яттю. В дорослому віці стає простим у спілкуванні, дружелюбним.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає енергійним, самовпевненим.

Оксана — давньогрецьке ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві невпевнена в собі, її легко образити. В дорослому віці стає прямолінійною, безкомпромісною.

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, захищаючи від негараздів і надихаючи на добрі справи. Бажаю світла в серці, гармонії в душі й удачі в кожному дні!

***

Зі святом твого небесного заступника! Хай він береже тебе на життєвому шляху, дарує сили, віру, надію й підтримку у всіх починаннях. Здоров’я, любові й справжнього добробуту!

***

У цей особливий день, коли світ згадує ім’я твого ангела, бажаю тобі відчувати його крила за плечима — як опору, натхнення і невидиму турботу. Нехай він оберігає твій шлях від бур і веде до щастя.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, духовної рівноваги, невичерпної енергії та миру у серці. Нехай небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи у важливі моменти життя.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у серці завжди жила радість, а твій ангел ніколи не залишав тебе — ні вдень, ні вночі. Спокою, любові та натхнення на кожен день!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie