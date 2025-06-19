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День ангела 19 червня: кого та як вітати з іменинами
19 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 червня
19 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Микиту, Семена, Степана, Федора, Оксану.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає впевненим у собі, вольовим.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає імпульсивним, дещо зухвалим.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добрий, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, неквапливим.
Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві впертий, не звик відступати. В дорослому віці стає чесним, справедливим.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає легким у спілкуванні.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві відрізняється хорошою пам’яттю. В дорослому віці стає простим у спілкуванні, дружелюбним.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає енергійним, самовпевненим.
Оксана — давньогрецьке ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві невпевнена в собі, її легко образити. В дорослому віці стає прямолінійною, безкомпромісною.
День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, захищаючи від негараздів і надихаючи на добрі справи. Бажаю світла в серці, гармонії в душі й удачі в кожному дні!
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Зі святом твого небесного заступника! Хай він береже тебе на життєвому шляху, дарує сили, віру, надію й підтримку у всіх починаннях. Здоров’я, любові й справжнього добробуту!
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У цей особливий день, коли світ згадує ім’я твого ангела, бажаю тобі відчувати його крила за плечима — як опору, натхнення і невидиму турботу. Нехай він оберігає твій шлях від бур і веде до щастя.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, духовної рівноваги, невичерпної енергії та миру у серці. Нехай небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи у важливі моменти життя.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб у серці завжди жила радість, а твій ангел ніколи не залишав тебе — ні вдень, ні вночі. Спокою, любові та натхнення на кожен день!