Путін готовий зустрітися з Зеленським на завершальному етапі переговорів

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з усіма, навіть з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

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Я готовий зустрічатися з Зеленським, але не щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку;

Він додав, що ця зустріч можлива на завершальному етапі переговорів.

На думку Путіна, якщо перша особа України “нелегітимна”, то вся система влади там стає “нелегітимною”.

Мовляв, Росії все одно, хто веде переговори з боку України, але на завершальному етапі під документами має стояти підпис легітимної влади, наголосив Путін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.