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Розмова Трампа з Путіним: у Кремлі зробили суттєве уточнення
За словами речника президента РФ, американський президент говорив «образно».
«Вчорашня» розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої американський лідер відхилив пропозицію господаря Кремля стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, насправді відбулася кілька днів тому.
Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти з РИА «Новости».
За його словами, президент США говорив образно, коли сказав, що розмова відбулася «вчора».
«Зараз так життя насичене подіями, що ретроспектива у декілька днів — це вчора», — додав Пєсков.
При цьому речник господаря Кремля не зробив уточнень щодо змісту розмови, під час якої Трамп нібито порадив Путіну спершу розібратися з війною, яку веде РФ в Україні, а вже потім турбуватися про війну на Близькому Сході.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін телефонував йому 14 червня, щоб привітати з днем народження і поговорити про Іран.