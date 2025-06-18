ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

Розмова Трампа з Путіним: у Кремлі зробили суттєве уточнення

За словами речника президента РФ, американський президент говорив «образно».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Путін

Розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна / © ТСН.ua

«Вчорашня» розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої американський лідер відхилив пропозицію господаря Кремля стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, насправді відбулася кілька днів тому.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти з РИА «Новости».

За його словами, президент США говорив образно, коли сказав, що розмова відбулася «вчора».

«Зараз так життя насичене подіями, що ретроспектива у декілька днів — це вчора», — додав Пєсков.

При цьому речник господаря Кремля не зробив уточнень щодо змісту розмови, під час якої Трамп нібито порадив Путіну спершу розібратися з війною, яку веде РФ в Україні, а вже потім турбуватися про війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін телефонував йому 14 червня, щоб привітати з днем народження і поговорити про Іран.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie