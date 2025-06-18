Розмова Трампа з Путіним: у Кремлі зробили суттєве уточнення

Розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна / © ТСН.ua

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«Вчорашня» розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої американський лідер відхилив пропозицію господаря Кремля стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, насправді відбулася кілька днів тому.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти з РИА «Новости».

За його словами, президент США говорив образно, коли сказав, що розмова відбулася «вчора».

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«Зараз так життя насичене подіями, що ретроспектива у декілька днів — це вчора», — додав Пєсков.

При цьому речник господаря Кремля не зробив уточнень щодо змісту розмови, під час якої Трамп нібито порадив Путіну спершу розібратися з війною, яку веде РФ в Україні, а вже потім турбуватися про війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін телефонував йому 14 червня, щоб привітати з днем народження і поговорити про Іран.