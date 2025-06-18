Разговор Трампа с Путиным: в Кремле сделали существенное уточнение

Разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и президента РФ Владимира Путина / © ТСН.ua

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«Вчерашний» разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого американский лидер отклонил предложение хозяина Кремля стать посредником в конфликте между Израилем и Ираном, на самом деле состоялся несколько дней назад.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты из РИА «Новости».

По его словам, президент США говорил образно, когда сказал, что разговор состоялся «вчера».

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«Сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней — это вчера», — добавил Песков.

При этом представитель хозяина Кремля не сделал уточнений относительно содержания разговора, во время которого Трамп якобы посоветовал Путину сперва разобраться с войной, которую ведет РФ в Украине, а уже потом беспокоиться о войне на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин звонил ему 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и поговорить об Иране.