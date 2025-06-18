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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Разговор Трампа с Путиным: в Кремле сделали существенное уточнение

По словам спикера президента РФ, американский президент говорил «образно».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп и Путин

Разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и президента РФ Владимира Путина / © ТСН.ua

«Вчерашний» разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого американский лидер отклонил предложение хозяина Кремля стать посредником в конфликте между Израилем и Ираном, на самом деле состоялся несколько дней назад.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты из РИА «Новости».

По его словам, президент США говорил образно, когда сказал, что разговор состоялся «вчера».

«Сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней — это вчера», — добавил Песков.

При этом представитель хозяина Кремля не сделал уточнений относительно содержания разговора, во время которого Трамп якобы посоветовал Путину сперва разобраться с войной, которую ведет РФ в Украине, а уже потом беспокоиться о войне на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин звонил ему 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и поговорить об Иране.

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