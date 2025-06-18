ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Віддавав речі, а втратив стіл: історія канадця про "безплатний" обмін підкорила соцмережі

Житель Канади Курт Айріш зіткнувся з несподіванкою під час переїзду: виставляючи безплатні речі біля будинку, він випадково «подарував» свій обідній стіл.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Розпродаж жителя Канади

Розпродаж жителя Канади / © Reddit

Житель Канади Курт Айріш зіткнувся з несподіваною ситуацією під час підготовки до переїзду. Разом зі старими речами, які він роздавав безплатно, хтось забрав його обідній стіл. Цей курйозний випадок швидко став вірусним у соцмережах, де користувачі почали ділитися схожими історіями та непорозуміннями.

Про це чоловік розповів на популярному форумі Reddit.

39-річний Курт Айріш з Північного Ванкувера вирішив спростити собі переїзд і водночас допомогти іншим. Разом з дружиною він виставляв предмети побуту біля свого будинку, який розташований у жвавому районі. На речах була табличка «Безплатно! Беріть, що хочете!». Система працювала чудово, доки хтось не вирішив, що під цей опис підпадає і сам стіл, на якому стояли ці речі.

«Ми живемо у жвавому районі: прямо навпроти церкви й школи, повз проходить багато людей», — розповів Айріш на популярному форумі Reddit.

Коли подружжя поїхало оглядати новий будинок, вони залишили речі на своєму столі, який служив імпровізованим прилавком. Повернувшись, вони побачили, що все залишилося на траві, а сам стіл — зник.

«Це був обідній стіл із твердого дерева, цілком пристойний. Ми не планували його забирати, але й дарувати не збиралися. Просто використовували як підставку. Хтось, видно, сприйняв мій напис буквально і вирішив, що стіл — теж частина пропозиції», — пояснив Айріш.

Вірусна історія та хвиля подібних курйозів

Замість того, щоб злитися, Айріш опублікував нове фото з підписом: «Напевно, варто було додати на табличці „крім столу“». Пост моментально став вірусним, і люди почали ділитися своїми історіями:

«Я залишив прасувальну дошку з табличкою „безплатно“, але всі забирали тільки речі з неї. Довелося додати, що дошка теж у комплекті — і її відразу відвезли»;

«Меблі тижнями стояли без уваги з табличкою „Безкоштовно“. Я змінив її на „20$“, і тієї ж ночі її вкрали. Люди дивні»;

«Кілька днів тому ми роздавали меблі й намалювали картонну коробку зі словом „безплатно“… хтось забрав картонну коробку разом із меблями».

Попри комічну втрату, Айріш не шкодує.

«Це не така вже й велика втрата. Думаю, стіл рано чи пізно все одно пішов би до когось іншого. Зате ми з дружиною посміялися і дізналися, як багато людей стикаються зі схожими речами», — додав він.

Нагадаємо, передсмертний свист ацтеків — звук, що віками навіював жах. Нещодавно його, випадково записала камера дверного дзвінка.

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