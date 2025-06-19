Трамп схвалив план атаки на Іран: коли це трапиться

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран проти своєї ядерної програми. Попри це, американські посадовці чекають на атаку в найближчі дні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Посилаючись на джерела, видання зазначає, що ситуація все ще розвивається і може змінитися. Деякі із співрозмовників ЗМІ вказали на те, що все може трапитися найближчими вихідними.

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Ще одне джерело розповіло, що керівники кількох федеральних агенцій також почали готуватися до атаки. У Bloomberg додали, що «підготовка чиновників є ознакою того, Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном».

Також видання зазначає, що очікування кількох днів перед ударом дає іранським лідерам можливість показати президенту США Дональду Трампу, що вони готові відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати атаку Америки.

Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у ФордоAxios: Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану. Він розташований під гірським масивом, тож зруйнувати його можуть лише найпотужніші бомби.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном набирає обертів. Противники обмінюються потужними ракетними ударами. Третю добу у ЗМІ обговорюється можливість вступу у цю війну США на боці Ізраїлю. У відповідь Іран пригрозив атакою по військових базах американців.

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Напередодн Трамп заявив, що прагне повної перемоги над Іраном, аби Тегеран не міг погрожувати ядерною зброєю.