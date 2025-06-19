Трамп одобрил план атаки на Иран: когда это случится

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже одобрил план возможной атаки на Иран. Однако откладывает ее, чтобы посмотреть, откажется ли Иран против своей ядерной программы. Несмотря на это, американские чиновники ждут атаки в ближайшие дни.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источники, издание отмечает, что ситуация все еще развивается и может измениться. Некоторые из собеседников СМИ отметили, что все может случиться в ближайшие выходные.

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Еще один источник рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

Также издание отмечает, что ожидание нескольких дней перед ударом позволяет иранским лидерам показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.

Одной из возможных целей для США является хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо Axios: Трамп серьезно рассматривает возможность атаковать ядерные объекты Ирана. Он расположен под горным массивом, поэтому разрушить его могут только мощные бомбы.

Напомним, война на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном набирает обороты. Противники обмениваются мощными ракетными ударами.

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Накануне Трамп заявил, что стремится к полной победе над Ираном, чтобы Тегеран не мог угрожать ядерным оружием.