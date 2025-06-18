Похолодание уже близко: в Украине ожидают резких изменений температуры

Лето / © unsplash.com

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Практически по всей Украине 19 июня будет господствовать северо-западный ветер, который местами будет достигать штормовых порывов — от 15 до 20 метров в секунду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха будет оставаться в пределах летнего комфорта: днем ожидается +22…+27 градусов, на юге будет теплее — до +26…+31 градуса.

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Осадки пройдут преимущественно на западе страны, а также местами на севере и в восточных регионах. Центральные и южные области останутся сухими.

В Киеве 19 июня без значительных осадков, разве что вечером возможен кратковременный локальный дождь. Ветер снова будет порывистым — до 12-14 метров в секунду. Температура днем около +24 градусов.

Внимание: 20 и 21 июня в Украине ожидается похолодание, но уже в воскресенье снова потеплеет. Колебания температуры, атмосферного давления и сильный ветер могут ухудшать самочувствие у метеозависимых людей, поэтому держите лекарства под рукой. Любителям жары придется подождать — теплые дни вернутся чуть позже.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что планета входит в фазу резкого роста погодных катастроф. Наводнения, засухи и другие стихийные явления начали возникать чаще, длиться дольше и наносить больший ущерб — в прошлом году их интенсивность удвоилась по сравнению со средними показателями за 2003-2020 годы.

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