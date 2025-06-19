Магнитная буря 19 июня: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © NASA

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В четверг, 19 июня, активность Солнца будет средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает портал meteoagent.

Отмечается, что в течение последних суток на Солнце произошло шесть вспышек класса С, одна вспышка класса М1,5 и одна вспышка класса Х1,2. По предварительной информации сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

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EarthSky сообщает, что обнаружено несколько выбросов корональной массы, но ни один из них не был устремлен к Земле.

Отметим, что все прогнозы ученых - предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Из-за магнитных бурых людей могут ощущать головную боль и головокружение, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу, раздражительность и тревожность, снижение концентрации и возможное обострение хронических заболеваний.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Напомним, ученые назвали фрукт, способный снизить артериальное давление за 20 дней. Ученые отмечают - всего две штуки в день - и доживете до 100 лет.