Магнітна буря 19 червня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © NASA

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У четвер, 19 червня, активність Сонця буде середньої потужності. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє портал meteoagent.

Зазначається, що протягом останньої доби на Сонці відбулися шість спалахів класу С, один спалах класу М1,5 та один спалах класу Х1,2. За попередньою інформацією, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

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EarthSky повідомляє, що виявлено кілька викидів корональної маси, але жоден з них не був спрямований до Землі.

Зазначимо, що усі прогнози науковців - попередні, бо сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Через магнітні бурі люди можуть відчувати головний біль та запаморочення, перепади артеріального тиску, підвищену втомлюваність та безсоння, дратівливість і тривожність, зниження концентрації та можливе загострення хронічних захворювань.

Аби зменшити вплив магнітних бур варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Нагадаємо, вчені назвали фрукт, який здатний знизити артеріальний тиск за 20 днів. Науковці наголошують - всього дві штуки на день — і доживете до 100 років.