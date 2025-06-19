Курс валют на 19 июня: сколько стоит доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 июня. Доллар прибавил 10 коп, евро уменьшилось на 11 коп, злотый - на 2 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанку.

Курс доллара

1 доллар США - 41,62 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,90 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,20 (-2 коп.)

Напомним, в ВРУ сообщили, сколько украинцев во время войны стали миллионерами. Так, в 2024-м более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы более 1 млн грн — это на 1,3 тысяч больше, чем в прошлом. В общей сложности задекларировано 254 млрд грн доходов.

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Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 856 Валютные качели: покупать доллары или евро?