ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
4351
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 19 июня: сколько стоит доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к американскому доллару, который добавил 10 копеек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 июня. Доллар прибавил 10 коп, евро уменьшилось на 11 коп, злотый - на 2 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,62 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,90 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,20 (-2 коп.)

Напомним, в ВРУ сообщили, сколько украинцев во время войны стали миллионерами. Так, в 2024-м более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы более 1 млн грн — это на 1,3 тысяч больше, чем в прошлом. В общей сложности задекларировано 254 млрд грн доходов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie