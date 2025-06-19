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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони вдарили по Волгоград у Росії: горить у районі аеродрому (відео)

Волгоград зазнав дронової атаки. Російська влада говорить про відбиття, але кадри свідчать про інше.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами на Росію

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

У Росії у ніч проти 19 червня безпілотники атакували Волгоград. Після цього вранці місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка виникла в районі аеродрому.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Під час нічної дронової атаки в аеропортах Волгограда та Калуги росіяни запроваджували план «Килим».

По чому саме цілили і влучили безпілотники у Волгограді — наразі невідомо, однак станом на ранок після ударів виникла пожежа в районі аеродрому. Місцеві жителі зняли на відео стовп диму.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує про відбиття масованої атаки БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда. За його словами, чергові засоби ППО Міністерства оборони Росії начебто перехопити та нейтралізували дрони.

Водночас у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 81 безпілотника в 11 областях.

До слова, у ніч проти 14 червня у РФ дрони атакували Ставропольський край та Самарську область. Там могли були уражені два хімічних підприємства, які працювали на ворожу «оборонку».

А вже наступної ночі невідомі дрони атакували Татарстан у Росії. Житлі міста Єлабуга заявляли про звуки вибухів.

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