Дрони вдарили по Волгоград у Росії: горить у районі аеродрому (відео)

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

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У Росії у ніч проти 19 червня безпілотники атакували Волгоград. Після цього вранці місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка виникла в районі аеродрому.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Під час нічної дронової атаки в аеропортах Волгограда та Калуги росіяни запроваджували план «Килим».

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По чому саме цілили і влучили безпілотники у Волгограді — наразі невідомо, однак станом на ранок після ударів виникла пожежа в районі аеродрому. Місцеві жителі зняли на відео стовп диму.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує про відбиття масованої атаки БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда. За його словами, чергові засоби ППО Міністерства оборони Росії начебто перехопити та нейтралізували дрони.

Водночас у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 81 безпілотника в 11 областях.

Дата публікації 08:11, 19.06.25 Кількість переглядів 43 Після БпЛА-атаки в Волгограді пожежа в районі аеродрому

До слова, у ніч проти 14 червня у РФ дрони атакували Ставропольський край та Самарську область. Там могли були уражені два хімічних підприємства, які працювали на ворожу «оборонку».

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А вже наступної ночі невідомі дрони атакували Татарстан у Росії. Житлі міста Єлабуга заявляли про звуки вибухів.