Дрони атакували два російські регіони: що вдалося уразити (відео)

Пункт управління Невиномиським Азотом після удару БПЛА / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

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У ніч проти 14 червня безпілотники атакували Ставропольський край та Самарську область в Росії. Внаслідок атаки ймовірно, були уражені два хімічних підприємства, що працювали на «оборонку» ворога.

Про це повідомляють російські пабліки.

За даними російського пабліка «ВЧК-ОГПУ», дрони атаковали завод «Азот» у місті Невинномиськ у Ставропольському краї. Місцеві жителі повідомляють про неприємний запах.

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Губернатор регіону підтвердив атаку: «Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська». Спочатку він повідомив про одного потерпілого, але пізніше бадьоро прозвітував, що постраждалих немає.

За даними відкритих джерел, «Невинномиський Азот» є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії.

Крім того, повідомлялося про атаку на Новокуйбишевськ у Самарській області. Губернатор регіону Федорищев заявив про «спробу атаки БПЛА на одне з промислових підприємств Новокуйбишевська». Він запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає.

Як зазначає Exilenova+, імовірно, могло бути атаковане одне з найбільших підприємств Росії та Східної Європи у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу — Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.

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Підприємство є єдиним у РФ виробником синтетичного етанолу. Річний обсяг переробки становить близько 1 мільйона тонн, асортимент — понад 50 видів продукції.

Підприємство виробляє зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден.

Дата публікації 08:00, 14.06.25 Кількість переглядів 5 Два регіони РФ атакували дрони: що відомо про атаку

Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ уразили завод «Резоніт» в технопарку «Зубово» в Московській області РФ.