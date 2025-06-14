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Дрони атакували два російські регіони: що вдалося уразити (відео)
Під удар потрапили два важливі для Росії підприємства: «Азот» у Ставропольському краї і НПЗ у Самарській області.
У ніч проти 14 червня безпілотники атакували Ставропольський край та Самарську область в Росії. Внаслідок атаки ймовірно, були уражені два хімічних підприємства, що працювали на «оборонку» ворога.
Про це повідомляють російські пабліки.
За даними російського пабліка «ВЧК-ОГПУ», дрони атаковали завод «Азот» у місті Невинномиськ у Ставропольському краї. Місцеві жителі повідомляють про неприємний запах.
Губернатор регіону підтвердив атаку: «Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська». Спочатку він повідомив про одного потерпілого, але пізніше бадьоро прозвітував, що постраждалих немає.
За даними відкритих джерел, «Невинномиський Азот» є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії.
Крім того, повідомлялося про атаку на Новокуйбишевськ у Самарській області. Губернатор регіону Федорищев заявив про «спробу атаки БПЛА на одне з промислових підприємств Новокуйбишевська». Він запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає.
Як зазначає Exilenova+, імовірно, могло бути атаковане одне з найбільших підприємств Росії та Східної Європи у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу — Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.
Підприємство є єдиним у РФ виробником синтетичного етанолу. Річний обсяг переробки становить близько 1 мільйона тонн, асортимент — понад 50 видів продукції.
Підприємство виробляє зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден.
Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ уразили завод «Резоніт» в технопарку «Зубово» в Московській області РФ.