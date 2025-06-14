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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

День ангела 14 червня: кого та як вітати з іменинами

14 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 червня, день ангела

Який сьогодні, 14 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 14 червня

14 червня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Георгія, Йосипа, Мстислава, Миколу, Олександра, Павла, Серафима.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіти світом”. В дитинстві допитливий, не сприймає навколишнього хаосу. В дорослому віці стає легким на вдачу, турботливим і ніжним.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає честолюбним, часто живе у вигаданому світі.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві безтурботний, вихований. В дорослому віці стає добрим, має аналітичні здібності.

Мстислав — староукраїнське походження, означає “славний месник”. В дитинстві впертий, має чудову фантазію. В дорослому віці стає владним, амбітним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, але непохитний. В дорослому віці стає самовпевненим, зухвалим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві відданий друг. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає ніжним і надійним.

Серафим — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві працьовитий, самостійний. В дорослому віці стає щедрим, сильним духом.

День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від зла, веде світлою дорогою життя і ніколи не залишає в часи випробувань. Бажаю гармонії, сили духу, любові та добробуту!

***

У день твого небесного покровителя бажаю, аби світло віри, надії й любові завжди горіло у твоєму серці. Нехай ангел-хранитель кріпить тебе у добрих справах, береже твій внутрішній спокій і надихає на шлях добра!

***

З Днем ангела! Нехай життя дарує якомога більше щасливих моментів, поруч будуть надійні люди, а твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом!

***

Сьогодні твій день — День ангела, світлий і особливий. Нехай на твоєму шляху завжди розцвітають надії, а небесний покровитель ніжно торкається душі, охороняючи від усіх негараздів. Хай твоє серце співає, а душа радіє кожному дню!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел був не лише захисником, а й провідником до всіх мрій та цілей. Нехай він допомагає тобі зростати, долати труднощі й досягати справжнього добробуту — душевного, емоційного й матеріального.

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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