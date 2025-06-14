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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати армії РФ станом на 14 червня: Генштаб оновив дані

Станом на 14 червня знищено понад мільйон окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 14 червня знищено понад мільйон окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 14 червня знищено 1 002 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб,

  • танків ‒ 10937 (+3) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од,

  • артилерійських систем – 29157 (+52) од,

  • РСЗВ – 1417 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1185 (+1) од,

  • літаків – 416 (+0) од,

  • гелікоптерів – 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),

  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),

  • кораблі ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,

  • спеціальна техніка - 3914 (+0).

Нагадаємо, російські окупанти втратили штурмовик Су-25, заявив російський Z-блогер Fighterbomber. Де саме стався інцидент — на фронті в Україні чи в Росії — не повідомляється.

Зауважимо, що 7 червня українські військові збили багатоцільовий винищувач РФ Су-35 на Курському напрямку.

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