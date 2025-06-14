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- Війна
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Втрати армії РФ станом на 14 червня: Генштаб оновив дані
Станом на 14 червня знищено понад мільйон окупантів.
Станом на ранок 14 червня знищено 1 002 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб,
танків ‒ 10937 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од,
артилерійських систем – 29157 (+52) од,
РСЗВ – 1417 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1185 (+1) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),
крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
кораблі ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,
спеціальна техніка - 3914 (+0).
Нагадаємо, російські окупанти втратили штурмовик Су-25, заявив російський Z-блогер Fighterbomber. Де саме стався інцидент — на фронті в Україні чи в Росії — не повідомляється.
Зауважимо, що 7 червня українські військові збили багатоцільовий винищувач РФ Су-35 на Курському напрямку.