Росіяни втратили штурмовик Су-25

Літак Су-25 / © Associated Press

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У росіян розбився літак-штурмовк Су-25. Де саме стався інцидента — на фронті в Україні чи в Росії — не повідомляється.

Про це заявив російський Z-блогер Fighterbomber.

«Зазнав аварії Су-25. Льотчик врятований. Все нормально», — йдеться в короткому повідомленні.

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Зауважимо, що Су-25 — це радянський штурмовик, який був створений для підтримки сухопутних військ безпосередньо на полі бою. Росія не здатна виготовляти його, тому це суттєва втрата. Літак призначений для атак по наземних цілях: техніці, піхоті, укріпленнях. На озброєнні має гармату, ракети класу «повітря-земля» і «повітря-повітря», некеровані авіабомби та блоки з реактивними снарядами.

До слова, 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.

За оцінками голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Україна вже знищила третину або й більше флоту винищувачів Су-35.