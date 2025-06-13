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Росіяни втратили штурмовик Су-25
Втрата чергового Су-25 є суттєвою для РФ, оскільки країна-агресорка не здатна виготовляти такі літаки.
У росіян розбився літак-штурмовк Су-25. Де саме стався інцидента — на фронті в Україні чи в Росії — не повідомляється.
Про це заявив російський Z-блогер Fighterbomber.
«Зазнав аварії Су-25. Льотчик врятований. Все нормально», — йдеться в короткому повідомленні.
Зауважимо, що Су-25 — це радянський штурмовик, який був створений для підтримки сухопутних військ безпосередньо на полі бою. Росія не здатна виготовляти його, тому це суттєва втрата. Літак призначений для атак по наземних цілях: техніці, піхоті, укріпленнях. На озброєнні має гармату, ракети класу «повітря-земля» і «повітря-повітря», некеровані авіабомби та блоки з реактивними снарядами.
До слова, 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.
За оцінками голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Україна вже знищила третину або й більше флоту винищувачів Су-35.